ماكدونالدز تقر بتأثر أعمالها بأسواق الشرق الأوسط جراء حرب غزة

فلسطين اليوم

قال الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز كريس كمبنسكي، إن عددا من الأسواق في الشرق الأوسط، وبعضها الآخر خارج المنطقة يشهد تأثيرا ملموسا في الأعمال بسبب حرب "إسرائيل" على غزة.

وشهدت سلاسل وجبات سريعة غربية كبرى؛ من بينها ماكدونالدز وستاربكس، حملات مقاطعة شعبية بسبب موقفها المؤيد للاحتلال، والشكوك بشأن علاقاتها المالية بها.

وأعلنت شركة ماكدونالدز في كيان الاحتلال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي، أنها قدمت آلاف الوجبات المجانية لأفراد الجيش الإسرائيلي.

وتعدّ ماكدونالدز واحدة من أشهر العلامات التجارية في العالم، وترتبط ارتباطا وثيقا بالولايات المتحدة، رغم أن الغالبية العظمى من مطاعمها مملوكة لأفراد أو شركات محلية، بموجب نظام حقوق الامتياز التجاري.

وكانت مجموعة ستاربكس الأميركية للمقاهي من أكثر الشركات التي تأثرت بحملات المقاطعة على خلفية الحرب على غزة، إذ خسرت أسهما بقيمة 11 مليار دولار وأكثر.