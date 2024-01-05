استشهاد فتى وإصابة 7 آخرين برصاص الاحتلال خلال اقتحام بيت ريما

فلسطين اليوم

استشهد، فجر اليوم الجمعة، فتى وأصيب 7 مواطنين على الأقل بالرصاص الحي، في كمين نصبه جنود الاحتلال في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وأكدت مصادر طبية، استشهاد الفتى أسيد طارق أنيس الريماوي (17 عاما) وهو طالب في الثانوية العامة، عقب إصابته برصاصة في الصدر، في حين وصل إلى مستشفى سلفيت الحكومي 7 مصابين برصاص الاحتلال من بلدة بيت ريما.

ودهمت قوات الاحتلال عدة منازل، وكسرت أبواب المحال التجارية، ودمرت أحد المقاهي في البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة فجرا، وسيرت آلياتها ودورياتها الراجلة في عدة أحياء، وتمركزت في وسط البلدة وفي منطقة البلدية.