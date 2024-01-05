إصابتان بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة

فلسطين اليوم

أصيب، فجر اليوم الجمعة، مواطنان على الأقل بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم بعدة آليات ترافقها جرافة (D9)، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع المقاومة.

ودههمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في المخيم، من دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتعمدت قوات الاحتلال تدمير البنية التحتية في شارع المدارس وفي عدة حارات بالمخيم.

وأكد الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على مركبات الإسعاف ومنعت طواقمها من الوصول للمصابين في المخيم.