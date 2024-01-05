مفوضية أممية: إعادة توطين الفلسطينيين انتهاك للقوانين الدولية

فلسطين اليوم

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن مطالبة عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بإعادة توطين الفلسطينيين في قطاع غزة في دول أخرى هي انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وكتبت المفوضية عبر حسابها في منصة "إكس": "نشعر بقلق بالغ إزاء تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن خطط نقل المدنيين من غزة إلى بلدان ثالثة".

وأضافت أن 85 بالمئة من سكان قطاع غزة هم نازحون على المستوى الداخلي، ولهم الحق الكامل في العودة إلى منازلهم، مؤكدة حظر جميع القوانين الدولية للترحيل القسري للنازحين والأشخاص المحميين داخل الأراضي المحتلة أو ترحيلهم منها".