"نيويورك تايمز": الإحباط يتزايد لدى الإسرائيليين الذين نُقلوا من الشمال

فلسطين اليوم

تحدّثت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن تزايد الإحباط لدى عشرات الآلاف من الإسرائيليين، الذين تم نقلهم من الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هؤلاء أصبحوا "مضطربين بصورة متزايدة بسبب الضربات"، التي تنفّذها المقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الـ8 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي نُقلوا في إثرها من المستوطنات الشمالية.

وأدى "الاضطراب المطوّل" والتداعيات الاقتصادية إلى زيادة الضغط على "الجيش" والحكومة الإسرائيليين "ليتّخذا خطوات أقوى من أجل إنهاء الهجوم اليومي بالصواريخ والقذائف التي يطلقها حزب الله"، وغيره من فصائل المقاومة في لبنان، على القوات والمستوطنات الإسرائيلية شمالي فلسطين المحتلة، بحسب الصحيفة.