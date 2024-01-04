جيش الاحتلال يبدأ بتشكيل فرق تحقيق في اخفاقات السابع من أكتوبر

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الخميس أن جيش الاحتلال بدأ في اجراء تحقيقاته حول اخفاقات يوم السابع من أكتوبر.

وقالت القناة 12 العبرية أن الجيش بدأ التحقيق في اخفاق الأجهزة الأمنية في كشف "عملية طوفان الأقصى" التي استهدفت المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية

وأفادت القناة أن من بين المحققين رئيس الأركان السابق شاؤول موفاز، والرئيس السابق لوكالة الأمن القومي زئيفي باركاش، والقائد السابق للقيادة الجنوبية سامي ترجمان.