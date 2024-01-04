تبعات اقتصادية ثقيلة على الكيان الإسرائيلي: ارتفاع في أسعار الشحن وإلغاء لرحلات جوية

فلسطين اليوم

في ظل استمرار تهديدات القوات المسلحة اليمنيّة على مسار الإبحار باتجاه الموانئ الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب، أعلنت شركة الشحن "زيم" عن زيادة أخرى في الأسعار، حيث رفعت سعر نقل حاوية من الشرق الأقصى إلى الكيان الإسرائيلي" بمقدار 500 إلى 1000 دولار أميركي، وفق ما نقل الإعلام الإسرائيلي.

وتشير التقديرات إلى أنه خلال شهر ونصف تقريباً، ستنعكس الزيادات في الأسعار على الرفوف.

كذلك، في إطار معركة طوفان الأقصى المستمرة، أعلنت شركة الطيران "Air Canada"، وفق الإعلام العبري، إلى إلغاء كل رحلاتها الى "إسرائيل" حتى الثامن من نيسان/ إبريل على الأقل.

ولم تقتصر الأضرار الاقتصادية في "إسرائيل" على المجال الملاحي فقط، بل تعدتها إلى ميدان الصناعة التكنولوجية حيث أشارت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أنّ الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزّة، انعكست سلباً على قطاع التكنولوجيا، وأنّ التراجع يؤثر على إبرام الصفقات في هذا القطاع، مُهدِّداً الشركات الناشئة في الكيان.