رشقات توجع الكيان الإسرائيلي.. سرايا القدس تقصف عسقلان والمستوطنات المحاذية بغزة

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، قصف عسقلان ومستوطنات محاذية لقطاع غزة برشقة صاروخية مركزة

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه يُنظر في تل أبيب بغضب شديد إلى استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وروّج جيش الاحتلال لتراجع إطلاق الصواريخ على أنه الإنجاز الوحيد للاجتياح العسكري البري لقطاع غزة. لكن سرايا القدس والمقاومة لا تزال قادرة على إطلاق رشقات صاروخية باتجاه عسقلان ومدن العمق المحتلة ويتوقع استمرار إطلاق الرشقات الصاروخية في الفترة القادمة.