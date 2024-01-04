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إعلام عبري يكشف عن ارتفاع حدة الخلاف بين نتنياهو وغالانت
كشفت وسائل إعلام عبرية عن ارتفاع حدى الخلافات بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب في حكومته يوآف غالانت.
وأفادت القناة 12 العبرية، بأن محادثة صعبة جرت بين نتنياهو وغالانت بعد منع غالانت من عقد لقاء مع رئيسي الشاباك والموساد بشأن صفقة جديدة مع حماس.
وأشارت القناة 12 إلى أن الخلاف بين نتنياهو وغالانت بعد تقارير عن منع رئيسي الموساد والشاباك من حضور جلسة لمجلس الحرب.
وذكرت القناة 12 العبرية، أن غالانت قال لنتنياهو خلال المحادثة إنه يلحق الضرر بأمن الكيان.