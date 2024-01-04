بعد مزاعم الاحتلال.. "هآرتس": الشرطة لم تجد أدلة على اعتداءات جنسية ارتكبت في 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

قالت صحيفة "هآرتس" إنّ "الشرطة الإسرائيلية تجد صعوبة في العثور على شهود عيان يؤكدون ارتكاب اعتداءات جنسية في السابع منأكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وكانت سعت "إسرائيل" إلى الترويج رواية مفادها أن عناصر المقاومة الفلسطينية، ارتكبوا "جرائم عنف جنسي واغتصاب"، خلال عمليةطوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وتبنّت واشنطن هذه المزاعم على الرغم من عدم وجود أدلة تثبتها.

والجدير ذكره، أنّ واشنطن تراجعت عن تبني مزاعم الاحتلال بأنّ عناصر المقاومة الفلسطينية قطعوا رؤوس الأطفال يوم 7 أوكتوبر، بعد أنّكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال إنّه "رأى أدلة فوتوغرافية لأطفال مقطوعي الرأس".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله إنّ "لا بايدن ولا أي مسؤول رأى صوراً أو تأكد من صحة تقاريربشأن قطع إرهابيين رؤوس أطفال"، لافتاً إلى أن تصريحات بايدن بشأن الفظائع المزعومة استندت إلى تقارير إعلامية إسرائيلية.

وكان كشف تحقيقٌ أجراه موقع "غراي زون"، أنّ مصدر شائعة الأطفال الإسرائيليين المقطوعة رؤوسهم في مستوطنة "كفار عزة" خلالمعركة "طوفان الأقصى"، أطلقها زعيم استيطاني حرّض في وقتٍ سابق في أيار/ مايو الماضي، على محو قرية حوّارة في نابلس.