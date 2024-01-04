وزير الدفاع في صنعاء يهدد برد قاسٍ على الاعتداء الأمريكي، مع تحذير صريح للصهاينة

فلسطين اليوم

صرّح وزير الدفاع في حكومة صنعاء، اللواء الركن محمد العاطفي، اليوم الخميس، ردًا على الاعتداءات الأميركية.

وأعلن الوزير، أن الرد القاسي والفعّال للقوات المسلحة اليمنية على الاعتداء الأمريكي سيتم بأساليب قتالية تفوق توقعات وحساباتالعسكريين، مستهدفًا مكامن الوجع والألم.

وأدان الجرائم والمجازر في غزة، معتبرًا ذلك وصمة عار على جبين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، مشيرًا إلى ازدواجية المواقف.

وفي تحذير للصهاينة، أكّد الوزير محمد العاطفي على تحول البحر الأحمر إلى مصيدة وفرض الحصار عليهم حتى التخلي عن جرائمهمضد الشعب الفلسطيني العربي المسلم.