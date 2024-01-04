المقاومة تشيّع العاروري ورفيقيه: الاحتلال فشل في ضرب روح المقاومة.. والحساب آتٍ

فلسطين اليوم

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن عملية اغتيال الشهيد القائد صالح العاروري في بيروت تبرز العقلية الدمويةللاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن سياسة الاغتيال تستمر منذ فترة طويلة وطالت قيادات المقاومة الإسلامية في لبنان.

وخلال تشييع الشهيد القائد العاروري ورفيقيه الشهيدين في العاصمة اللبنانية بيروت،

وفي كلمة خلال تشييع الشهيد العاروري ورفيقيه الشهيدين في العاصمة اللبنانية بيروت، قال هنية، عبر كلمة صوتية، إنّ "سياسة الاغتيالممتدة منذ أن طالت أيضاً قيادة المقاومة الإسلامية في لبنان، كما حدث مع السيد عباس الموسوي". وأكد أن هذه المجزرة تظل شاهدة علىدموية الاحتلال، وأن العدو خاب ظنه بالتمكن من إحباط الشعب عبر عمليات الاغتيال.

وأوضح هنية أن الشهيد العاروري قاد حركة حماس المجاهدة وكان على رأس قيادة الضفة الغربية، رسم مسارات استراتيجية في وجهالتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، أكد أن الشهيد العاروري نجح في استئناف المقاومة في الضفة الغربية رغم التحديات التي تواجهها من العدو. وأعلن عناستمرار الحركة في طريق المقاومة، مؤكدًا الإرادة الفلسطينية على مواصلة النضال.

من جهته، أشار القيادي في حماس، أحمد عبد الهادي، إلى أن العدو وهم إذا ظن أنه يمكنه بغدره أن يكسر عزيمة المقاومة، مشيرًا إلى أندماء الشهداء ستظل تضيء طريق المقاومة والتحرير.

ردّ قوي على اغتيال الشيخ صالح العاروري: تأكيد على قوة المقاومة ووحدة الصف الفلسطيني

أكّد مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله، حسن حب الله، أن جريمة اغتيال الشهيد القائد صالح العاروري لن تمر دون رد. وقال إنالسياسة الإسرائيلية للاغتيالات زادت في قوة المقاومة وعزمها، وأن إسرائيل أصبحت تخاف على وجودها.

وأشار حب الله إلى أن الجريمة تستهدف قياديا في المقاومة وتشمل استهدافًا للبنان والمناطق المدنية الآمنة، مؤكدًا أن هذه الجريمة لن تمردون حساب، وأن الرد آت.

وفي تصريحه، أكد أن المقاومة لم تعد محصورة في منطقة ضيقة بل ممتدة إلى البحر الأحمر. ووجّه رسالة إلى أهل الضفة، مؤكدًا أن كلرهان على غير المقاومة سقط، وأنها ستعيد الحق إلى أصحابه وستحرر الأرض.

من جانبه، قال الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان، محمد طقوش، إن الله أبى إلا أن يمتزج الدم اللبناني بالدم الفلسطيني. وأكد أنهسيتم استكمال المسيرة نحو القدس والأقصى، وسيتم الحفاظ على مكتسبات طوفان الأقصى، معلنًا أن الرد سيكون في المستوى اللائقبمكانة الشيخ صالح.

يذكر أن حزب الله والجماعة الإسلامية في لبنان قاموا بتشييع الشهيد العاروري ورفيقيه في بيروت، وسيتم دفنه في مقبرة الشهداء فيمخيم صبرا وشاتيلا جنوبي بيروت.