استقالة مسؤول أميركي بسبب دعم بايدن للعدوان الإسرائيلي على غزة

فلسطين اليوم

قدم الموظف الأميركي من أصل فلسطيني طارق حبش استقالته من منصبه وهو يشغل "مساعد خاص في مكتب التخطيط والتقييم وتطوير السياسات بوزارة التعليم، وقال حبش في موجهة إلى وزير التعليم ميغال كاردونا: "لا أستطيع أن أبقى صامتا بينما تغض هذه الإدارة الطرف عن الفظائع التي ارتكبت بحق الفلسطينيين الأبرياء، فيما وصفه خبراء حقوقيون بارزون بأنه حملة إبادة جماعية تشنها الحكومة الإسرائيلية".

وتم تعيين حبش، وهو أميركي من أصل فلسطيني وخبير في القروض الطلابية، في بداية ولاية بايدن، وأصدر 17 من أعضاء حملة بايدن الانتخابية، الأربعاء، تحذيرا في رسالة بلا توقيعات، من أن الرئيس يمكن أن يخسر أصواتا بسبب الدعم الأميركي للكيان الصهيوني بعدوانه على قطاع غزة.