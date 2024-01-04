عبد الملك الحوثي: الاعتداء على أبطال بحريتنا لن يبقى دون رد وعقاب

فلسطين اليوم

توجه زعيم حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالنداء إلى الشعب اليمني، للخروج يوم غدٍ الجمعة فـي مظاهرات ومسيرات كبرى، وفـي الـمقدِّمة صنعاء فـي ميدان السبعين؛ نصرة للشعب الفلسطيني الـمظلوم، الذي يرتكب الصهاينة اليهود بحقه جرائم الإبادة الجماعية.

وقال عبد الملك الحوثي في بيان اليوم الخميس إن جبهة اليمن أصبحت جبهة فعَّالة ومؤثرة على الأعداء الصهاينة اليهود: بِدْءًا بالصواريخ الباليستية والـمجنَّحة والطائرات الـمسيَّرة، ووصولًا إلى الإجراء الـمهم والـمؤثر جدًّا على اقتصاد وتجارة الأعداء الصهاينة بمنع السفن الـمرتبطة بهم من العبور عبر بحر العرب وخليج عدن وباب الـمندب والبحر الأحمر.

وأكد الحوثي أن الاستهداف الأمريكي الصهيوني لمجموعة من أبطال البحرية في القوات الممسلحة اليمنية أثناء أداء مهمتهم الـمقدَّسة فـي البحر الأحمر غدرًا وعدوانًا "لن يبقى هذا الاعتداء الإجرامي دون ردٍ وعقاب".

وأشار الحوثي إلى ‏أنَّ "الخروج الـمليوني لشعبنا العزيز عصر الجمعة فـي صنعاء فـي ميدان السبعين، وفـي بقية الـمحافظات حسب الترتيبات الـمعتمدة فيها، هو وفاءٌ لدماء الشهداء الأعزاء، الذين هم الطليعة فـي ميدان الـمواجهة الـمباشرة مع العدوّ الأمريكي فـي معركة الفتح الـموعود والجهاد الـمقدَّس إسنادًا لطوفان الأقصى".