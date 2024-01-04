شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد 6 مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف منازل ومناطق عدة في قطاع غزة.

واستشهد مواطن على الأقل، وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي على محيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، في حين دمرت الطائرات منزلا لعائلة كوارع شرق المدينة.

وكان 5 مواطنين، استشهدوا في وقت سابق، وأصيب عدد آخر، إثر استهداف الاحتلال مركبة أحد المواطنين في المخيم الجديد بالنصيرات وسط غزة.