البحرية الأميركية: الحوثيون نفذوا 25 هجوما بالبحر الأحمر منذ 18 نوفمبر الماضي

فلسطين اليوم

قال قائد البحرية الأميركية في الشرق الأوسط الأدميرال كوبر إن الحوثيين نفذوا 25 هجوما في منطقة البحر الأحمر منذ 18 نوفمبر الماضي، وكشف أن الحوثيين شنوا هجوما صباح اليوم بقارب بحري مسير.

وعن تشكيل تحالف دولي في البحر الأحمر قال الأدميرال كوبر إن 22 دولة تساهم حاليا في عملية "حارس الازدهار" في البحر الأحمر، وأضاف أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تساهم بسفن في عملية "حارس الازدهار".

وأشار إلى أن القوات الأميركية أسقطت حتى الآن 61 مسيرة وصاروخا انطلقت من أراض يسيطر عليها الحوثيون، في إشارة الى أن الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها القوات المسلحة اليمنية كانت تستهدف إيلات جنوبي فلسطين المحتلة.

وتابع الأدميرالكوبر أن تحالف "حارس الازدهار" دفاعي بطبيعته وأن أي شيء يقع خارج الإطار الدفاعي يتعلق بعملية أخرى، موضحاً أن "لا معطيات لدينا تشير إلى استهداف مباشر للسفن العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر"، وأكد كوبر أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تتواصل ولا مؤشرات تراجعها.