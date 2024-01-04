المقاومة في لبنان تستهدف مواقع للاحتلال الإسرائيلي

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" استهداف عدة مواقع وتجمعات لجنود الاحتلال منها نقطة الجرداح، وتجمعاً لجنود الاحتلال في محيط موقع المنارة، وتجمعاً آخر لجنود الاحتلال في المطلة.

وقالت المقاومة الإسلامية في بيانات منفصلة اليوم الخميس إن استهداف المقاومة للمواقع الإسرائيلية في جنوب لبنان تم بالأسلحة المناسبة، وأكدت تحقيقها إصابات مباشرة بالمواقع المستهدفة.

وأفادت وسائل اعلام لبنانية أن دبابة متمركزة بين منازل المستوطنين في مستوطنة “المطلة” استهدفت الحي الجنوبي في بلدة الخيام، وأضافت أن المدفعية الثقيلة الإسرائيلية قصفت منطقة الحمامص، والاطراف الجنوبية للبلدة، وأشارت إلى أطلاق مدفعية العدو الصهيوني قذائف فوسفورية بإتجاه كوع “البانوراما” على الطريق الحدودي بين العديسة وكفركلا كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة وادي حامول، وأطراف بلدة حولا - خلة بلوط و محيط بلدة عيتا الشعب.