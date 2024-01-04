سرايا القدس تستهدف آليتين إسرائيليتين وتنشر مشاهد لقصف المدن المحتلة

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاوميها استهدفوا آليتين عسكريتين بقذائف الـ "RPG" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واندلعت اشتباكات بالرشاشات الثقيلة في منطقة مخيمات الوسط ومحوري الزوايدة وخان يونس بقطاع غزة، وسمع دوي انفجارات عنيفة في منطقة مخيم البريج.

وقصفت سرايا القدس "عسقلان" ومستوطنات غلاف غزة الشمالي برشقة صاروخية مركزة رداً على مجازر العدو بحق المدنيين الفلسطينيين.

في حين قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي المغازي والبريج فيما أطلقت قذائف فسفورية في محيط أرض أبو مهادي غربي النصيرات.