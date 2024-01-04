ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 22,438 شهيدا و57,614 إصابة

فلسطين اليوم

قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت 13 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 125 شهيداً و318 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأعلن القدرة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة جراء العدوان المتواصل على الفلسطينيين منذ 7 اكتوبر إلى 22.438 شهيداً و57.614 إصابة، مشيراً إلى أن 70 % من ضحايا العدوان الاسرائيلي هم من الأطفال والنساء، وأضاف أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 326 كادراً صحياً وتدمير 121 سيارة اسعاف.

وكشف القدرة أن الاحتلال الاسرائيلي تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وخروج 30 مستشفى و53 مركز صحي عن الخدمة في كل مناطق قطاع غزة.