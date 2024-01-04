الجهاد الإسلامي تدين اغتيال الاحتلال الأميركي الحاج مشتاق السعيدي بالعراق

فلسطين اليوم

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية الاغتيال الجبانة التي نفذها الاحتلال الأمريكي في العاصمة العراقية بغداد، مستهدفاً معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبي الحاج مشتاق طالب السعيدي، أوقع خلالها عدداً من الشهداء والجرحى، مؤكدة حق الشعب العراقي وشعوب المنطقة كافة بمقاومة الاحتلال بكل أشكاله ومسمياته.

وقالت حركة الجهاد في تصريح صحفي إن عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلالان الأمريكي والصهيوني ضد قادة المقاومة في المنطقة ستزيد من تلاحم قوى المقاومة ومن الالتفاف الجماهيري حولها، وأضافت الحركة أنه بات واضحاً أن حرية شعوب أمتنا وازدهارها يمر عبر مواجهة هذه الاحتلالات وطردها.

وتقدمت حركة الجهاد الإسلامي من الإخوة في حركة النجباء ومن المقاومة العراقية وعموم الشعب العراقي الشقيق بالتعزية الحارة، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى، وأشادت الحركة ببطولات الشعب العراقي ومقاومته الداعمة والمساندة "لشعبنا في قطاع غزة في مواجهة العدوان الصهيوني الهمجي".