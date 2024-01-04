جيش الاحتلال يعلن عن مقتل ضابط إسرائيلي خلال العملية العسكرية في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 19 جنديا في المعارك الدائرة بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وكان الاحتلال قد أعلن يوم أمس عن إصابة 13 جنديا إصابة 7 منهم وصفت بالخطيرة.

وكشف جيش الاحتلال عن مقتل ضابط إسرائيلي خلال العملية العسكرية في قطاع غزة.

وأعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي أنه استقبل تسعة جنود مصابين منهم اثنين في حالة خطيرة.

ويرتفع بذلك إجمالي قتلى جيش الاحتلال المعلن عنها إلى مئة وخمسة وسبعين منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة وخمسمئة وتسعة قتلى وألفين ومئتين وتسعين جريحا منذ إطلاق المقاومة عملية طوفان الأقصى.