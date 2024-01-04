قوات الاحتلال تستهدف الصحفيين وتعتقل 3 مواطنين في قرية صير بجنين

فلسطين اليوم

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الخميس، الرصاص باتجاه مجموعة من الصحافيين الفلسطينيين أثناء تغطيتهم اقتحام قرية صير الواقعة جنوب جنين في شمال الضفة الغربية، من دون أن يصاب أحد منهم.

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت، الأربعاء، مجموعة من الصحافيين الموجودين على تلٍ مقابل لمخيم نور شمس، قرب طولكرم في شمال الضفة، من دون أن تنجح في إصابتهم، بينما تعرّض أحد الصحافيين لرضوض بعد سقوطه خلال محاولته الاحتماء من الرصاص.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من قرية صير جنوب جنين بعد محاصرة المنزل وإطلاق صاروخ "إنيرجا" تجاهه.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية وحاصرت منزلا يعود للمواطن سليمان أبو الرب، وسط إطلاق نار واشتباكات في المكان.