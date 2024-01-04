إصابتان برصاص الاحتلال في صانور

فلسطين اليوم

أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، في قرية صانور جنوب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال، ميثلون والجديدة وصانور، ودهمت عدة منازل فيها وشنت حملة تفتيش، ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها شابان بالرصاص الحي.

وقال رئيس مجلس قروي صير وائل ارشيد، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات ميثلون والجديدة وصانور، وأقامت حواجز لتفتيش مركبات المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال أعلنت قرية صير منطقة عسكرية مغلقة لمدة 4 ساعات، ومنعت المواطنين من التحرك، وذلك بعد محاصرتها منزلا للمواطن سليمان أبو الرب، الذي حطمت محتوياته، واحتجزت عددا من الشبان، وألحقت أضرار مادية بعدة مركبات للمواطنين أحمد هاشم أبو الرب، وعبد الله ناصر إرشيد، وحطمت "بركسا" للدجاج.

كما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر على مجموعة من الصحفيين، الذين كانوا يغطون اقتحام قرية صير.