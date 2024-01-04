اعتقال فتى ومصادرة مواشي وحرق مركبة في بيت لحم

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، فتى خلال رعي أغنامه، وصادرت منه 60 رأس غنم شرق بيت لحم.

وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمود عبيات (16 عاما) خلال رعيه لأغنامه، وصادرت منه 60 رأسا، خلال تواجده في أرضه في منطقة "عش غراب" شرق بيت لحم.

وغربا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نحالين غرب بيت لحم وأحرقت مركبة، وأعطبت كاميرات مراقبة.

وأفادت بلدية نحالين بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت على المدخل الشمالي في منطقة واد سالم، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، وشرعت بتفتيش الأراضي الزراعية، وأجبرت المواطنين عبيدة إبراهيم شكارنة، ومحمد سواد على مغادرة أرضيهما، فيما استولت على جرار زراعي يعود للمواطن علي شكارنة.

وأضافت البلدية، أن قوات الاحتلال أحرقت مركبة، ودمرت لوحات شمسية، وأعطبت كاميرات مراقبة تعود للمواطن معتز نجاجرة.