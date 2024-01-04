شهيدان أحدهما مسؤول في الحشد الشعبي في عدوان شرق بغداد

فلسطين اليوم

استشهد معاون قائد عمليات حزام بغداد في الحشد الشعبي مشتاق طالب السعيدي، وأصيب 6، في عدوان استهدف مقر الحشد شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت مصادر صحفية أن العدوان نفذ بـ4 صواريخ، أطلقت 3 منها دفعة واحدة أما الرابع فاستهدف سيارة قائد حزام بغداد في الحشد الشعبي.

وتزامن العدوان مع استعدادات القوات العراقية لاحتفالات ذكرى تأسيس الجيش.

وتحدثت وكالة "رويترز" عن مصادر من الشرطة والأمن العراقيين أنّ "الغارة على مقر الحشد الشعبي نفذت بواسطة طائرة مسيّرة".