كتيبة طولكرم: قتلى وجرحى في صفوف العدو بتفجير سيارة مفخخة في نور شمس

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس مقتل وإصابة أفراد قوة من جنود الاحتلال، استهدفها مجاهدو كتيبة طولكرم بتفجير سيارة مفخخة عن بعد في مخيم نور شمس.

وأعلنت كتيبة طولكرم في بيان، تنفيذ عملية تفجير سيارة مفخخة عن بعد في جنود الاحتلال على الشارع الرئيسي بمخيم نور شمس، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

كما فجر المجاهدون عبوة ناسفة معدة مسبقا في محور المنشية عن بعد ووقوع القوة في كمين.

::..كتيبة طولكرم ::..

بسم الله الرحمن الرحيم (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة طولكرم في مخيم نورشمس بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن جند الكتيبة من تنفيذ عملية تفجير سيارة مفخخة عن بُعد في جنود الأحتلال على الشارع الرئيسي في مخيم نورشمس ونٌؤكد وقوع القوة بين قتيل وجريح وتم ايضاً تفجير عبوة ناسفة مُعدة مُسبقاً في محور المنشية عن بُعد ووقوع القوة في الكمين جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات سرايا القدس - كتيبة طولكرم الخميس 4/1/2024