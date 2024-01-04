الرئيس الفنزويلي: ما يتعرض له الفلسطينيون يشبه الـ "هولوكوست"

فلسطين اليوم

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى "إبادة جماعية" منذ أكثر من 75 عاما، ووصف الوضع بأنه هولوكوست ويشبه المحرقة التي تعرض لها الشعب اليهودي خلال فترة حكم أدولف هتلر والنازيين.

وفي تصريحات لصحيفة "لا جورنادا" المكسيكية، انتقد مادورو المجتمع الدولي والدول الأوروبية بسبب صمتهما تجاه الحرب المدمرة التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة منذ 3 أشهر والذي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين.

وأضاف أنه لا يوجد شك بأن الأحداث في فلسطين تمثل إبادة جماعية، مشيرا إلى وحشية ما يتعرض له الشعب الفلسطيني أمام أعين وآذان العالم.

وطالب مادورو بضرورة تحرك المحاكم الدولية لإيقاف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.