الإعلام الحكومي: للمرة الـ48.. الاحتلال أرغم مدنيين على النزوح واستهدفهم

فلسطين اليوم

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، يوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي كرَّر جريمة إرغام المدنيين على النزوح ثم استهدفهم بالقصف وارتكب مجازر بحقهم 48 مرة.

وأوضح المكتب في تصريح صحفي، أن هذا الأمر تكرر أكثر من 48 مرة في محافظات قطاع غزة، كان آخرها ارتكاب 6 مجازر في محافظة رفح جنوب قطاع غزة راح ضحيتها 31 شهيداً في ثلاثة أيام فقط.

وأكد المكتب أن حرب الإبادة الجماعية التي يشهدها المدنيون والأطفال والنساء في قطاع غزة ستبقى وصمة عار على جبين الإنسانية والبشرية، وعلى جبين كل دول العالم الذين كانوا يشاهدون هذه الجرائم دون أن يحركوا ساكنا، ودون أن يوقفوا حرب الإبادة غير الأخلاقية.

وطالب كل دول العالم الحر والمجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية الشاملة التي يشنها جيش الاحتلال بحق المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 29,313 شهيداً ومفقوداً، بينهم 16,350 شهيداً من الأطفال والنساء.