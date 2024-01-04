خلال شهرين.. مسؤول أميركي ثانٍ يستقيل بسبب دعم واشنطن الحرب على غزة

فلسطين اليوم

قدم طارق حبش، المسؤول الكبير في وزارة التعليم الأميركية استقالته، بسبب موقف الولايات المتحدة من الحرب الجارية في قطاع غزة، ودعمها حملة الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين.

وقال المستشار حبش، في خطاب الاستقالة الذي نشرته شبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية، إنه لا يستطيع مواصلة التزام الصمت بينما تغض هذه الإدارة الطرف عن الفظائع التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الأبرياء خلال حملة الإبادة الجماعية التي تشنها الحكومة "الإسرائيلية" بحسب وصف خبراء بارزين في مجال حقوق الإنسان.. ولهذا يتعيّن عليه أن يستقيل.

وأضاف حبش أنّ الولايات المتحدة فشلت في إقناع "إسرائيل" بالتوقف عن استخدام أساليب العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

وتأتي استقالة حبش بعد أكثر من شهرين من استقالة مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية احتجاجاً على قرار الرئيس الأميركي، جو بايدن، تزويد "إسرائيل" بالأسلحة في ظل االمجازر التي يرتكبها "الجيش" الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن مدير مكتب نيويورك في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كريغ مخيبر، استقالته من منصبه، احتجاجاً على عجز المنظمة عن وقف الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي الشهر نفسه، استقال المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية جوش بول من منصبه بسبب طريقة تعامل إدارة بايدن مع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال بول، في منشور يشرح فيه قراره، إنه وخلال السنوات الـ11 التي قضاها في حياته، قام بتقديم تنازلات أخلاقية أكثر مما يستطيع أن يتذكّر، كل منها كان ثقيلا.