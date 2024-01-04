ترامب يلجأ إلى المحكمة العليا بعد منعه من الترشح في ولاية كولورادو

فلسطين اليوم

طلب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية.

وكان محامو ترامب طعنوا، الثلاثاء، أمام قضاء ولاية ماين بقرار مماثل اتخذته بحقّ الرئيس السابق وزيرة شؤون هذه الولاية.

واعتبرت كلا الولايتين أنّ الرئيس السابق "ليس أهلاً لتولّي منصب الرئيس" بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

وطلب محامو الرئيس السابق من المحكمة الأميركية العليا، المكوّنة من تسع قضاة ثلاثة منهم عيّنهم ترامب شخصياً، النظر في القرار الصادر بحقّ موكّلهم عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو وإعلان بطلانه.