عشرات الشهداء والإصابات في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

فلسطين اليوم

استُشهد، فجر اليوم الخميس، عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

واستُشهد 14 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة صلاح، يؤوي نازحين غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء إثر قصف طائرات الاحتلال أرضا زراعية تؤوي نازحين غرب خان يونس إلى 6.

وقصفت الطائرات ومدفعية الاحتلال منازل في مخيم المغازي وقرية المصدر وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد العشرات، وإصابة آخرين، وما زال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما شهدت منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة قصفا مدفعيا وجويا عنيفا.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ90 إلى أكثر من 22,300 شهيد، بينهم 9600 طفل و6750 امرأة على الأقل، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57,200 جريح