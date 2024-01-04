الأمم المتحدة: مليون نازح وصلوا إلى رفح منذ بدء العدوان على قطاع غزة

فلسطين اليوم

قالت الأمم المتحدة، إن عدد النازحين الذين وصلوا إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة بلغ حوالي المليون، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول الماضي.

وأضافت الأمم المتحدة في تقريرها الإنساني اليومي، أن محافظة رفح أصبحت الآن الملجأ الرئيس للنازحين، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في منطقة مكتظة للغاية، في أعقابتصاعد العدوان في خان يونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال.

وبحلول نهاية عام 2023، ووفقًا للأونروا، يقدر عدد النازحين في غزة بنحو 1.9 مليون شخص، أو ما يقرب من 85% من إجمالي سكان القطاع، بما في ذلك بعض الذين نزحوا عدة مرات، حيث تضطر العائلات إلى الانتقال بشكل متكرر في القطاع بحثا عن السلامة.