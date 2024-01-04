الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين خلال اقتحامات واسعة بالضفة

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم، مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، ودهمت منازل المواطنين واعتقلت عددا منهم.

وتواصل قوات الاحتلال في طولكرم عدوانها على مخيمي نورشمس وطولكرم ومداهمة منازل المواطنين وتشن حملة اعتقالات بالعشرات منذ بدء عمليتها العسكرية منتصف ليلة الأربعاء.



وأكد المواطنون أن قوات الاحتلال تتنقل من منزل إلى آآخر، وتعتقل كل الرجال على اختلاف أعمارهم من سكان تلك المنازل، وتنقلهم إلى ساحات عامة في المخيمين، وتجري معهم تحقيقاً ميدانياً، بعد التنكيل بهم وهم معصوبي العينين ومكبلي الأيدي، وتعتقل بعضهم فيما تفرج عن آخرين، وحتى اللحظة لا يمكن حصر عدد المعتقلين بحسب مؤسسات الأسرى حتى انسحاب قوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال طولكرم فجر اليوم الخميس، واعتقلت الشاب أمير خالد نايفة بعد مداهمة منزله في الضاحية.

كما اعتقلت المصور الصحفي وفا عواد، وذلك عقب مداهمة منزله على أطراف مخيم طولكرم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، قرية بيت أمين جنوب مدينة قلقيلية واعتقلت الشاب سامي عمر عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي بلدة بديا غرب سلفيت دهمت قوات الاحتلالعدة منازل واعتقلت الشابين محمد صالح أبو صفية، ورأفت بشير أحمد.

واقتحمت قوات الاحتلال جنين واعتقلت من بلدة جلبون شرق المدينة الشاب جعفر محمد توفيق ابوالرب، وذلك عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة قوصين غرب نابلس الشاب يحيى يدك بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته.

كذلك قتحمت بلدات بيت فوريك وبرقة وقصرة، في محافظة نابلس، وحي فطاير قرب الطور في المدينة.

وجابت آليات الاحتلال العسكرية شوارع وأحياء بلدات برقة شمال غرب المدينة، وقصرة جنوبا، وبيت فوريك شرقا، واقتحمت عدة منازل في قصرة.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في برقة حيث أطلقت الأعيرة النارية والصوتية.

كما سيرت قوات الاحتلال آلياتها في حي فطاير القريب من جبل الطور في مدينة نابلس، ولم يبلغ عن أي اعتقالات.

وطالت الاعتقالات بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وتجولت قوات الاحتلال في عدة أحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، شابين من مدينة رام الله، حيث دهمت عدة بنايات سكنية في حي المصايف واعتقلت الشاب مؤمن زيد وشاب آخر لم تعرف هويته بعد.

وفي جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان من بلدة حوسان غرب بيت لحم هم إياد فؤاد حميد، وطارق شوشة، ورشيد حمامرة، وذلك عقب اقتحام البلدة ومداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتجولت قوات راجلة من جيش الاحتلال في عدة أحياء في البلدة، خاصة قرب مستوصف بيت فجار، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم من المدخل الشمالي، وتمركزت بالقرب من دوار نيسان، كما اقتحمت منزلا في حي الكركفة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة التوانة بمسافر يطا، واعتقلت الشاب هاني ربعي، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه والعبث بمحتوياته، كما واستولت على مركبة والده.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل، وسيرت آلياتها في عدة أحياء وشوارع، ودهمت عدة منازل لعائلتي الهيموني وعطيات وفتشتها وعبثت في محتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت بلدة دورا وسير آلياتها في عدة أحياء، وانتشرت بكثافة في محيط منازل المواطنين، واقتحمت بلدة صوريف شمال الخليل، وجابت عدة أحياء فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.