استشهاد شاب برصاص الاحتلال واعتقال آخر خلال اقتحام طمون

فلسطين اليوم

استشهد شاب متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي في الظهر، واعتقل شاب آخر، خلال اقتحام الاحتلال، فجر اليوم الخميس، بلدة طمون جنوب طوباس.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد الشاب أسيد جواد بني عودة (٢٩ عاماً)، متأثرا بإصابته خلال اقتحام البلدة.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب يزيد رايق بشارات (٢٠ عاماً)، بعد مداهمة منزل ذويه في البلدة.

واضاف أن الاحتلال يعتقل الشاب بشارات للمرة الثانية خلال أشهر للضغط على والده لتسليم نفسه.

وفي السياق ذاته، دهمت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة، وعاثت فيها خرابا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس، وانتشرت في عدة أحياء، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة، كما سمعت أصوات انفجارات قوية في البلدة.