سرايا القدس تواصل تصديها لاعتداءات الاحتلال بطولكرم وتحذره: في جعبتنا الكثير

فلسطين اليوم

أعلنت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس استهدافها آليات وجرافات الاحتلال، التي اقتحمت حارة المدارس وفي حارة البلاونة، بعبوات شديدة الإنفجار وبوابل كثيف من الرصاص، مما أدى لإعطاب بعضها.

وأكدت أنها اشتبكت مع الجنود الإسرائيليين، الذين حاولو الترجل من الآليات، موضحةً أن حدّة القتال منعتهم من ذلك. وأضافت الكتيبة أنها تمكنت من استهداف أماكن انتشار قناصة الاحتلال، بوابل كثيف من الرصاص.

وشدّدت الكتيبة على أنه "ما زال في جعبة المجاهدين الكثير الكثير"، لافتةً إلى أن الاحتلال سيرى المزيد إذا تجرأ وتوغّل بقوات راجلة.

وكان العدوان على طولكرم قد بدأ منذ فجر أمس وأفادت كتائب شهداء الأقصى-مجموعات الرد السريع بأنّ مقاوميها يقارعون المحتل ويتصدون للقوات المقتحمة في مخيمي الشهداء ونور شمس، مشيرةً إلى أنهم استهدفوا قوات الاحتلال في ضاحية شويكة بصليات مكثفة من الرصاص.