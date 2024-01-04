يوم دامٍ في جنوب لبنان: ارتقاء سبعة شهداء المقاومة تدك بالصواريخ تجمّعات للعدو الإسرائيلي

فلسطين اليوم

يستمر القصف المتبادل والمواجهات شبه اليومية في جنوب لبنان بين المقاومة الاسلامية وجيش العدو الاسرائيلي، الذي أعلن أمس تعزيز منظومة القبّة الحديديّة على طول الحدود مع لبنان والجليل، ورفع حالة التأهّب على طول الحدود.

وكانت انطلقت صلية صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنة "دوفيف".

ميدانيا

أطلق جيش العدو النيران صباحا، من اسلحته الرشاشة الثقيلة من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب، بإتجاه اطراف بلدة البستان وعيتا الشعب. كما استهدف قصف مدفعي اسرائيلي أطراف الناقورة واللبونة. واغار الطيران الاسرائيلي على مركبا مستهدفا منزلا في الأطراف الشرقية للبلدة، أدت الى سقوط 3 شهداء.

واستهدفت ثلاث غارات بواسطة مسيرة على حي الرجم في عيتا الشعب، كما سجل عدد من الغارات على تلة الراهب واستهداف الاحراج الواقعة ما بين رميش وعيتا الشعب. وشنت مسيرة اسرائيلية بعد الظهر عدوانا جويا حيث استهدفت بغارة أحد المنازل في بلدة عيتا الشّعب واطلقت باتجاهه 3 صواريخ ولم يفد عن وقوع أي إصابات.

ويستمر نزوح السكان من القرى الحدودية باتجاه المناطق الاكثر امناً وبخاصة الى مدينة صور.

‏بيانات حزب الله

وفي السياق، أعلنت المقاومة الاسلامية في بياناتها المتتالية، استهدافها:

- تجمع لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية، وتم إصابته إصابة مباشرة.

- تجمعات لجنود العدو في محيط ثكنة دوفيف بدفعة صاروخية كبيرة، وحققوا فيها ‏إصابات مباشرة. ‏ ‏

- تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بأربعة صواريخ بركان، وحققوا فيها إصابات مباشرة.

- تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المالكية بصاروخ بركان، وتم إصابته إصابة مباشرة.

- تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع بياض بليدا بصاروخ بركان، وتم إصابته إصابة مباشرة.

- تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان، وتم إصابته إصابة مباشرة.

- ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏

- موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة.