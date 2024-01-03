العراق: المقاومة تستهدف بمسيّرة قاعدة التنف الأميركية على الحدود السورية

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهدافها قاعدة التنف الأميركية في سوريا بطائرة مسيّرة.

يأتي ذلك بعدما تبنّت المقاومة الإسلامية في العراق، أمس، استهداف قاعدة الشدادي برشقة صاروخية، وقاعدة المالكية بطائرة مسيّرة، مؤكدةً استمرارها في دكّ معاقل القوات الأميركية.

ويأتي هذا الاستهداف بعد هجومَين اليوم، تبنّتهما المقاومة الإسلامية في العراق أيضاً، واستهدفا قاعدتَين للقوات الأميركية، في القرية الخضراء شمالي شرق سوريا، وقرب مطار أربيل في كردستان العراق.

وهي كانت قد أعلنت أمس الاثنين، استهدافها القاعدة الأميركية في حقل كونيكو بريف دير الزور شرقي سوريا برشقة صاروخية، وأكّدت مصادر ميدانية سقوط 4 صواريخ داخل القاعدة وتصاعد أعمدة الدخان منها.

ويسجّل العام الجديد ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الهجمات ضدّ القواعد الأميركية في سوريا والعراق، وهي لم تتوقّف منذ انطلاق ملحمة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وصولاً إلى نهاية العام.