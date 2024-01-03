المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال في عمليات مشتركة.. وتهاجم مقر قيادة إسرائيلياً

فلسطين اليوم

تمكّن مجاهدو سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في عملية مشتركة مع القسام من استهداف تجمّع للآليات الإسرائيلية، شرقي حي التفاح والدرج بقذائف "الهاون".

كما قصفتا في عملية أخرى تجمعاً لآليات الاحتلال وجنوده، في وسط خان يونس، بوابل من قذائف "الهاون" النظامي، عيار 60

وتواصل سرايا القدس أيضاً التصدّي للقوات المتوغلة، إذ أعلنت خوض مجاهديها اشتباكاتٍ ضاريةً، بالأسلحة الرشاشة، مع الجنود الإسرائيليين والآليات المتقدمة، عند محاور شمالي القطاع.

وشمالي مخيم البريج، وسط قطاع غزة، تمكّنت سرايا القدس من قنص جنديين إسرائيليين، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

ودمّر مجاهدو السرايا دبابة "ميركافا" إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار، من نوع "ثاقب"، كما استهدفوا دبابةً أخرى في محاور التقدّم، شمالي شرقي خان يونس.

إضافة إلى ذلك، قصفت سرايا القدس التحشدات العسكرية الإسرائيلية في محيط مسجد الإمام علي في منطقة معن، شرقي خان يونس، بوابل من قذائف "الهاون" من عيار 60.