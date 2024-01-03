تحديد 11 يناير موعد مقاضاة أفريقيا للكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية

فلسطين اليوم

تعقد محكمة العدل الدولية في 11 كانون الثاني/يناير الجاري، أولى جلساتها للنظر بالدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الكيان، على خلفية اتهام الأخيرة بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة.

وبحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، كلايسون مونيلا، عبر منصة "أكس"، فإنه من المقرّر أن تنطلق الجلسة الأولى للمحاكمة بمدينة لاهاي الهولندية، لتتواصل في اليوم التالي.