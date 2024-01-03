تصاعد العدوان "الإسرائيلي" في مدينة طولكرم: اعتقالات وتخريب مستمر

فلسطين اليوم

تُواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية، عدوانها العسكري في مدينة ومخيم طولكرم، ومخيم نور شمس للاجئينشرقيالمدينة، وشمالي الضفة الغربية المحتلة، تزامنًا مع عمليات إعتقال واسعة وتحقيق ميداني.

وقال مصدر صحفي، إن قوات الإحتلال واصلت حملة إعتقالاتها بحق أهالي مخيم نور شمس، وشملت كافة المنازل في المخيم (منبيتلبيت)، وضمت عائلة أبو دية من نساء وأطفال ورجال.

ولفت سكان محليون النظر إلى أن قوات الاحتلال نقلت عائلة أبو دية بإحدى آلياتها العسكرية لمكان غير معلوم.

ونبهت المصادر المحلية إلى أن آليات الاحتلال تمركزت في منطقة "دوار العليمي"، غربي طولكرم، واعترضت إحدى المركبات الخاصة،وأجبرجنود الاحتلال ركابها على النزول منها وفتشوها وأخضعوهم لتحقيق ميداني.

وذكر عدد من أهالي المخيم الذين تم احتجازهم لساعات، أن قوات الاحتلال أخضعتهم للتحقيق والاستجواب ومنعتهم من العودة إلىمنازلهمفي المخيم، وإلا سيعرضون أنفسهم للاعتقال مرة أخرى بحجة أن "العملية العسكرية" ما زالت مستمرة.

وأضاف الأهالي أن جرافات الاحتلال العسكرية واصلت عمليات التخريب والتجريف في مخيمي طولكرم ونور شمس، تزامنًا مع اقتحامقواتالاحتلال لمدارس ومحال تجارية ونشر قناصة فيها.