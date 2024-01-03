سرايا القدس: مقتل جندي وإصابة آخر بعد قنصه شمال مخيم البريج

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس قنص جنديين صهيونيين في محور التقدم شمال مخيم البريج مؤكدين مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وفي اليوم التاسع والثمانين من معركة طوفا الأقصى أعلنت سرايا القدس تدمير دبابة "ميركافا" صهيونية بعبوة شديدة الانفجار من نوع (ثاقب) واستهداف أخرى في محاور التقدم شمال شرق خانيونس.

كما خاض مجاهدو السرايا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات العدو في محاور التقدم شمال قطاع غزة.

وقصف المجاهدون التحشدات العسكرية بمحيط مسجد الأمام علي في منطقة معن شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.