عشرات الشهداء والجرحى في انفجارين في كرمان الإيرانية

فلسطين اليوم

استشهد وأصيب العشرات في انفجارين ناجمين عن عبوتين مفخختين، وقعا على طريق مرقد الشهيد القائد قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب إيران.

وأعلن رئيس الطوارئ الطبية، وفي حصيلة أولية، استشهاد 73 شخصاً وإصابة171 آخرين.

واستهدف الانفجار الثاني القوى الأمنية التي كانت تنظم مراسم إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد الفريق سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس.

من جهته، قال محافظ كرمان إن الانفجارين وقعا بفارق 10 دقائق، مصنفاً إياهما بالهجوم الإرهابي، بينما لم يقدم معلومات دقيقة عن الأسباب، مشيراً إلى أن المعطيات سيعلن عنها لاحقاً.

وعقب الحدث، فرضت الأجهزة الإيرانية طوقاً أمنياً في المنطقة المحيطة بضريح الشهيد سليماني.

وحدث الانفجاران خلال مسيرة حاشدة شهدتها شوارع مدينة تركمان اليوم، إحياءً لذكرى الشهيدين القائدين سليماني والمهندس.