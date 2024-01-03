القائد النخالة يتصل بهنية معزياً باستشهاد الشيخ العاروري وإخوانه

فلسطين اليوم

قدّم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، واجب العزاء لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، القائد إسماعيل هنية، وللإخوة في حركة حماس.

وأكد القائد النخالة، في اتصال هاتفي، أن "استشهاد المجاهد والقائد الوطني الكبير الشيخ صالح العاروري وإخوانه خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني وللمقاومة في فلسطين لما يملكه من حضور مميز ومسيرة طويلة في الجهاد والمقاومة".

وأكد الأمين العام على "وحدة حركة المقاومة الفلسطينية التي تمثل فيها حركتا حماس والجهاد دوراً رياديا مميزاً في مواجهة العدوان الصهيوني".

كما أكد أن "الشهادة ستكون دوماً هي قوة فعل والسلاح الأمضى الذي تملكه حركات المقاومة في مواجهة العدوان والإجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وبحق شعوب أمتنا".

ونوّه القائد النخالة إلى "أن ما يجري في غزة والضفة الغربية اليوم من مقاومة شعبنا البطل والشجاع وصموده وتضحياته في مواجهة العدوان الصهيوني، التى لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، رغم قسوته، سيكون بوابة الانتصار إن شاء الله على المشروع الصهيوني المجرم".