القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينه كانت متجهة نحو موانئ الاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأربعاء، أنّها نفّذت عملية استهداف ضد السفينة CMA CGM TAGE (سي إم أي سي جي إم تَيج) التي كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة يحيى السريع أنّ عملية استهداف السفينة جاءت بعد رفض طاقمها الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية، بما في ذلك الرسائل التحذيرية النارية.

وشدّد السريع على حرص اليمن على أمن الملاحة البحرية الدولية، مشيراً إلى أنّ هذه العمليات تشمل فقط السفن التي لها صلة بالاحتلال وتلك المتجهة إلى موانئه، مؤكدا أنّ أي اعتداء أميركي لن يمر دون رد أو عقاب.

وجددت القوات المسلحة اليمنية تأكيدها منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، حتى إدخال ما يحتاجه قطاع غزة من غذاء ودواء.