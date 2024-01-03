مصدر قيادي في القسام: العدو يمارس أعمالًا خداعية للإيقاع بأفراد المقاومة

فلسطين اليوم

كشف مصدر قيادي في كتائب القسام في تصريحات صحفية لقناة الجزيرة، اليوم الأربعاء ثلاثة يناير أن العدو يمارس أعمالًا خداعية مكشوفة للإيقاع بأفراد المقاومة واستدراجهم في مخيم البريج.

وأوضح المصدر في كتائب القسام أن العدو يسير روبوتاتٍ تصدر أصوات مسير الدبابات والآليات، كذلك تكون مصحوبة بأصوات إطلاق نار في وسيلة تهدف لإخداع المجاهدين.

وبين المصدر القيادي أن أساليب العدو الخداعية تهدف لكشف أماكن المجاهدين لكن المقاومة يقظة ودائما ما تعمل على إفشالها.

ويذكر أن المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة بشكل مستمر مع قوات الاحتلال المتوغلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.