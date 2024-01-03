عبد اللهيان: اغتيال العاروري أثبت فشل "إسرائيل" بغزة رغم الدعم الأميركي

فلسطين اليوم

شدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على أنّ اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري عمل إرهابي، يثبت أنّ "إسرائيل" فشلت ولم تحقق أهدافها في غزة رغم دعم الولايات المتحدة الأميركية.

وقال عبد اللهيان، عبر حسابه الخاص في منصة "إكس"، إن عمليات الاغتيال التي تنفذها "إسرائيل" في دول أخرى تشكل تهديداً حقيقياً للسلام والأمن..

وقدم عبد اللهيان التعزية باستشهاد الشيخ العاروري وبعض من رفاقه، معزياً أيضاً رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وأعضاء الحركة التحررية والشعب الفلسطيني.