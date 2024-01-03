"القيادة الأميركية": رصدنا إطلاق صاروخين بالستيين من اليمن نحو البحر الأحمر

فلسطين اليوم

أعلنت القيادة المركزية الأميركية إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن تجاه البحر الأحمر.

وأضافت وكالة الأمن البحري البريطانية أن ثلاث انفجارات وقعت في مضيق باب المندب ضمن نطاق خمسة أميال بحرية على مقربة من سفينة شحن كانت تبحر بين سواحل إريتريا واليمن.

وتواصل القوات المسلحة اليمنية عملياتها في البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة نحو موانئ الاحتلال، كما تستمر في استهداف جنوبي فلسطين المحتلة بالصواريخ والمسيرات، مؤكدة استمرار عملياتها حتى وقف العدوان والحصار على قطاع غزة.