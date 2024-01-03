جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي في معارك شمال قطاع غزة

فلسطين اليوم

اعترف جيش الاحتلال بمقتل جندي إسرائيلي جديد هو الرقيب ميرون موشيه غيرش، العنصر في وحدة "يهلوم" من سلاح الهندسة القتالية، والذي قُتل في شمال قطاع غزة.

وأشار الإعلام العبري إلى أنّه بمقتل هذا الجندي، ترتفع حصيلة القتلى المعلَن عنهم من جنود الجيش الإسرائيلي إلى 175 عسكرياً منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة، ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 509 عسكريين.

وتستمرّ وتيرة الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال بالارتفاع، تزامناً مع الغارات العنيفة المستمرة على قطاع غزة، حيث تشهد قوات الاحتلال مقاومة عنيفة عند أكثر من محور في القطاع من قبل كتائب القسام وسرايا القدس وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية، وتستمر المقاومة في إحكام سيطرتها نارياً على عدد من المحاور في اليوم الـ 89 من ملحمة "طوفان الأقصى".