إضراب شامل في الضفة الغربية تنديدا باغتيال القائد صالح العاروري

فلسطين اليوم

شهدت مدن ومحافظات الضفة الغربية المحتلة إضرابا شاملا تنديدا بجريمة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري ورفاقه الشهداء من قادة كتائب القسام وكوادرها في الضاحية الجنوبية ببيروت مساء أمس.

وشمل الإضراب، الذي دعت إليه حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية، مختلف جوانب الحياة حيث أغلقت المؤسسات العامة والجامعات والبنوك والمحلات التجارية والأسواق وخلت الشوارع من المركبات.

ومن المتوقع أن تشهد جميع مراكز المدن بالضفة، ظهر اليوم، فعاليات منددة بجريمة اغتيال القائد العاروري.