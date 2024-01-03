مستوطنون ينصبون أعمدة كهرباء تمهيدا لإقامة بؤرة جنوب شرق بيت لحم

فلسطين اليوم

نصب مستوطنون، اليوم الاربعاء، عددا من أعمدة الكهرباء، في برية تقوع جنوب شرق بيت لحم، تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال نصبوا أعمدة كهرباء في منطقة "فثورة" ببرية تقوع، تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، قرب مستوطنة "تكواع" الجاثمة على اراضي المواطنين.

وتصعد قوات الاحتلال والمستوطنين من اعتداءاتهم في منطقة برية تقوع، ويلاحقون المزارعين ويهدمون غرفهم الزراعية وخيامهم، ويستولون على محتوياتها.